В Україні вже понад 460 дітей загинули внаслідок російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n181607-467-ditey-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrayinu-infografika.html

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В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 3 квітня, вже 467 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 944 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості. 379 дітей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах: