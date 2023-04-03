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В Україні вже понад 460 дітей загинули внаслідок російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора
467 дітей стали жертвами російського вторгнення в Україну (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n181607-467-ditey-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrayinu-infografika.htmlРакурс
В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 3 квітня, вже 467 дітей стали жертвами повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 944 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості. 379 дітей вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 448;
- Харківській області — 275;
- Київській області — 127;
- Херсонській області — 94;
- Запорізькій області — 88;
- Миколаївській області — 85;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 66;
- Дніпропетровській області — 66.
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