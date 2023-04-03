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Ракурс
Флаги Украины и Евросоюза, фото: «Эспрессо»

Еврокомиссия планирует рекомендовать начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой — СМИ

3 апр 2023, 14:13
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Єврокомісія у травні планує представити оновлену інформацію щодо статусу вступу України, Молдови та Грузії до ЄС.





Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Йозв’як.

Офіційний звіт Єврокомісії про розширення очікують у жовтні.

Тож залишилося шість місяців, але робоче припущення наразі: рекомендація розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та надати статус кандидата Грузії, — зазначив Йозв’як.

Нагадаємо, раніше в українському уряді прогнозували, що попередні переговори про вступ України до ЄС можуть відбутися вже у 2023 році.

Источник: Ракурс


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