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Флаги Украины и Евросоюза, фото: «Эспрессо»
Еврокомиссия планирует рекомендовать начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой — СМИhttps://racurs.ua/n181613-evrokomissiya-planiruet-rekomendovat-nachalo-peregovorov-o-vstuplenii-s-ukrainoy-i-moldovoy-smi.htmlРакурс
Єврокомісія у травні планує представити оновлену інформацію щодо статусу вступу України, Молдови та Грузії до ЄС.
Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Йозв’як.
Офіційний звіт Єврокомісії про розширення очікують у жовтні.
Тож залишилося шість місяців, але робоче припущення наразі: рекомендація розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та надати статус кандидата Грузії, — зазначив Йозв’як.
Нагадаємо, раніше в українському уряді прогнозували, що попередні переговори про вступ України до ЄС можуть відбутися вже у 2023 році.
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