Прапори України та Євросоюзу, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n181613-ievrokomisiya-planuie-rekomenduvaty-pochatok-peregovoriv-pro-vstup-z-ukrayinou-i-moldovou-zmi.html

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Єврокомісія у травні планує представити оновлену інформацію щодо статусу вступу України, Молдови та Грузії до ЄС.

Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Йозв’як.

Офіційний звіт Єврокомісії про розширення очікують у жовтні.

Тож залишилося шість місяців, але робоче припущення наразі: рекомендація розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та надати статус кандидата Грузії, — зазначив Йозв’як.

Нагадаємо, раніше в українському уряді прогнозували, що попередні переговори про вступ України до ЄС можуть відбутися вже у 2023 році.