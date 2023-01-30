Шмигаль озвучив амбітний план щодо вступу України в ЄС. Фото:

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Україна має амбітний план щодо членства в Європейському Союзі.

Упродовж двох наступних двох років планує приєднатися до ЄС. Попередні переговори про вступ можуть відбутися вже у 2023 році. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв’ю Politico.

У нас вельми амбітний план щодо приєднання до Європейського Союзу протягом найближчих двох років. І тому ми сподіваємося, що цього року, 2023-го, у нас вже можуть пройти попередні переговори, — зазначив він.

Шмигаль зазначив, що у Києві очікують «суттєвого кроку вперед» на майбутньому саміті Євросоюзу. Це стосується питань угоди про безвізовий режим для промислових товарів та «активного прогресу» в приєднанні до схеми платежів SEPA (Єдина зона платежів у євро) та включенні України до зони мобільного роумінгу ЄС. Також українська влада чекає на призупинення дії мита на український експорт ще на рік.

Один із топ-посадовці Євросоюзу заявив у коментарі журналістам, що очікування у Києві досить високі, але необхідно виконати всі умови, які поставила комісія.

Це процес, що ґрунтується на заслугах, — зазначив він.

Нагадаємо, у січні заступник голови Європейської комісії Франс Тіммерманс заявив, що Україна не зможе стати членом Європейського Союзу доти, доки на її території перебуває російська армія. Наголодувалося, що ЄС має підтримати Україну в тому, щоб вибити окупантів.

Джерело: Politico