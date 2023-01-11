Україна не стане членом ЄС до вигнання рф зі своїх територій — віце-президент ЄК

https://racurs.ua/ua/n178740-ukrayina-ne-stane-chlenom-ies-do-vygnannya-rf-zi-svoyih-terytoriy-vice-prezydent-iek.html

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Україна не зможе стати членом Європейського Союзу доти, доки на її території перебуває російська армія.

Ні, це неможливо. Але вся ідея в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею, суверенною, незалежною, вільною і мала можливість сама зробити цей вибір. І я думаю, що Україна бореться за те, щоб це сталося. Європейський Союз має підтримати Україну в досягненні цієї мети, — заявив в інтерв’ю DW заступник голови Європейської комісії Франс Тіммерманс у відповідь на запитання, чи може Україна стати членом ЄС, якщо на її території перебуватимуть війська рф.

Для прийняття України до складу ЄС після отримання офіційного статусу кандидата в члени Євросоюзу, необхідним є виконання Копенгагенських критеріїв — умов вступу до ЄС, ухвалених 1993 року. Серед них — наявність стабільних державних інститутів, діюча ринкова економіка і здатність ефективно виконувати зобов’язання члена ЄС.

Окрім цього, Єврокомісія сформулювала сім умов, які має виконати Київ на шляху до членства в ЄС. Йдеться про судову реформу, боротьбу з корупцією, деолігархізацію, політику щодо національних меншин.

Відкриття переговорів про вступ технічно неможливе раніше осені 2023 року.