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Истребитель МиГ-29, фото: Kuba Bozanowski

Польша уже передала Украине восемь МиГ-29 — Дуда

5 апр 2023, 15:39
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Польща передала Україні вже загалом вісім літаків МіГ-29, до передачі готують ще шість винищувачів.





Про це сьогодні, 5 квітня, під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зеленський разом із дружиною сьогодні перебуває з офіційним візитом у Польщі. Крім зустрічі з Дудою плануються також зустрічі з очільниками польського уряду Матеушем Моравецьким, представниками бізнесу, українцями і поляками в Королівському замку.

Нагадаємо, кілька днів тому керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач заявив, що ця країна вже передала Україні чотири винищувачі МіГ-29. Загалом очікується, що Україна отримає від Польщі та Словаччини 33 літаки МіГ-29, з них 13 надасть Словаччина.

Джерело: «Укрінформ»


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