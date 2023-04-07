рф создает отряды «Шторм Z» для городских боев. Фото:

https://racurs.ua/n181754-rossiya-sozdaet-otryady-shtorm-z-dlya-gorodskih-boev-isw.html

Ракурс

Спеціалізовані ротні загони «Шторм-Z» для міських боїв створює російське військове командування.

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Ці підрозділи ворог формує у складі фронтових з'єднань переважно з резервістів. Кожна рота «Шторм-Z» складається зі 100 бійців та призначена для ведення бойових дій у містах або у складних географічних районах з метою захоплення важливих об'єктів — опорних пунктів, командних пунктів та вузлів зв’язку. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни, який посилається на дані неназваного українського офіцера запасу, якого в ISW вважають надійним джерелом.

На думку аналітиків, ці штурмові роти росія може розгорнути вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк, де підрозділи Південного військового округу беруть активну участь у безперервних безуспішних наступальних операціях. Однак навряд чи ці підрозділи будуть ефективними в бою, бо штурмовики проходять лише максимум двотижневий курс пришвидшеної підготовки.

Цього часу занадто мало, щоби навчитися виконувати складні бойові завдання навіть для військових з досвідом та досягти бойової злагодженості, — наголошують в Інституті.

Нагадаємо, аналітики ISW заявляли, що в Бахмуті російські десантники працюють з термобаричними вогнеметами. Однак фахівці упевнені, що застосування ворогом вогнеметної системи ТОС-1А «Сонцепек» навряд чи дасть окупантам вирішальну перевагу.