Двое гражданских подорвались на вражеских взрывоопасных предметах на Харьковщине

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Мина «Лепесток», фото: Zaxid.net
Двое гражданских подорвались на вражеских взрывоопасных предметах на Харьковщинеhttps://racurs.ua/n181806-dvoe-grajdanskih-podorvalis-na-vrajeskih-vzryvoopasnyh-predmetah-na-harkovschine.htmlРакурс
На Харківщині сьогодні, 8 квітня, двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зафіксовані такі інциденти:
- у місив Ізюм на території центрального кладовища 53-річна жінка наступила на протипіхотну міну типу «Пелюстка». Постраждалу госпіталізували з мінно-вибуховою травмою;
- у селищі Слобожанське чоловік підірвався та отримав важку травму при спробі розібрати невідомий предмет.
Зараз постраждалим медики надають усю необхідну допомогу.
Закликаю усіх бути дуже уважними і обережними. Не відвідуйте лісів, полів, берегів водойм, не виходьте на узбіччя доріг. Утримуйтеся від відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій, — наголошує Синєгубов й закликає в разі виявлення підозрілих предметів викликати спеціалістів ДСНС або повідомити поліції.
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