Двоє цивільних підірвалися на ворожих вибухонебезпечних предметах на Харківщині

Міна «Пелюстка», фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n181806-dvoie-cyvilnyh-pidirvalysya-na-vorojyh-vybuhonebezpechnyh-predmetah-na-harkivschyni.html

Ракурс

На Харківщині сьогодні, 8 квітня, двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зафіксовані такі інциденти:

у місив Ізюм на території центрального кладовища 53-річна жінка наступила на протипіхотну міну типу «Пелюстка». Постраждалу госпіталізували з мінно-вибуховою травмою;

у селищі Слобожанське чоловік підірвався та отримав важку травму при спробі розібрати невідомий предмет.

Зараз постраждалим медики надають усю необхідну допомогу.