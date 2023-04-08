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Ракурс
Міна «Пелюстка», фото: Zaxid.net

Двоє цивільних підірвалися на ворожих вибухонебезпечних предметах на Харківщині

8 кві 2023, 16:57
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На Харківщині сьогодні, 8 квітня, двоє цивільних постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зафіксовані такі інциденти:

  • у місив Ізюм на території центрального кладовища 53-річна жінка наступила на протипіхотну міну типу «Пелюстка». Постраждалу госпіталізували з мінно-вибуховою травмою;
  • у селищі Слобожанське чоловік підірвався та отримав важку травму при спробі розібрати невідомий предмет.

Зараз постраждалим медики надають усю необхідну допомогу.

Закликаю усіх бути дуже уважними і обережними. Не відвідуйте лісів, полів, берегів водойм, не виходьте на узбіччя доріг. Утримуйтеся від відвідування цвинтарів та інших неперевірених саперами територій, — наголошує Синєгубов й закликає в разі виявлення підозрілих предметів викликати спеціалістів ДСНС або повідомити поліції.

Джерело: Ракурс


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