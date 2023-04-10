Резников пригласил иностранных пилотов F-16 в Украину

https://racurs.ua/n181876-reznikov-priglasil-inostrannyh-pilotov-f-16-v-ukrainu.html

Ракурс

Міністр оборони України Олексій Резніков запросив іноземних пілотів F-16 в Україну.

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Резніков запропонував іноземним спеціалістам, які мають бажання, відповідні дозволи та вміють обслуговувати САУ та танки, які передають союзники, приїхати працювати до України.

Це стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16 і готові взяти участь у війні, іноземний легіон готовий відкрити двері, — сказав міністр 10 квітня на спільному брифінгу з данським колегою у понеділок в Одесі.

У середньому наша ППО знищує близько 75% крилатих ракет та ударних дронів. Але 25% таки долітають до своїх цілей. В українських Повітряних силах вважають, що F-16 можуть ефективно знищувати ці повітряні загрози ще на кордонах, не підпускаючи ракети й дрони до наших міст.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ кажуть, що США високо оцінили навички українських військових льотчиків, які проходили там тестування, і програма їхнього перенавчання на винищувачі F-16 може бути значно пришвидшена.