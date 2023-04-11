Жену Медведчука объявили в розыск

Виктор Медведчук и Оксана Марченко, фото: «Эспрессо»

https://racurs.ua/n181908-jenu-medvedchuka-obyavili-v-rozysk.html

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Оксану Марченко, дружину колишнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, Служба безпеки України оголосила у розшук.

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Про це свідчить інформація, оприлюднена на сайті МВС.

Зазначається, що Марченко є «особою яка переховується від органів досудового розслідування», в розшук її оголосило головне управління СБУ в Івано-Франківській області.

Вказано, що вона зникла 24 березня цього року, місцем зникнення є Солом’янський район Києва.

Марченко звинувачують за ст. 110−2 ч.3 Кримінального кодексу: «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади».

Нагадаємо, у лютому СБУ повідомила Марченко підозру у фінансуванні російських окупантів.