Жену Медведчука объявили в розыск

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Виктор Медведчук и Оксана Марченко, фото: «Эспрессо»
Жену Медведчука объявили в розыскhttps://racurs.ua/n181908-jenu-medvedchuka-obyavili-v-rozysk.htmlРакурс
Оксану Марченко, дружину колишнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, Служба безпеки України оголосила у розшук.
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Про це свідчить інформація, оприлюднена на сайті МВС.
Зазначається, що Марченко є «особою яка переховується від органів досудового розслідування», в розшук її оголосило головне управління СБУ в Івано-Франківській області.
Вказано, що вона зникла 24 березня цього року, місцем зникнення є Солом’янський район Києва.
Марченко звинувачують за ст. 110−2 ч.3 Кримінального кодексу: «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади».
Нагадаємо, у лютому СБУ повідомила Марченко підозру у фінансуванні російських окупантів.
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