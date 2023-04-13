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В Черниговской области обнаружили схроны с российскими боеприпасами, фото: СБУ
Два схрона с российскими боеприпасами обнаружили в приграничье Черниговщины (ФОТО)https://racurs.ua/n181961-dva-shrona-s-rossiyskimi-boepripasami-obnarujili-v-prigraniche-chernigovschiny-foto.htmlРакурс
На Чернігівщині у прикордонних районах виявили ще два схрони з російськими боєприпасами.
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Окупанти приховали ці арсенали перед контрнаступом Сил оборони торік. Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляє прес-центр СБУ.
Так, у покинутій будівлі поблизу одного з військових об'єктів виявлено:
- 21 артилерійський снаряд калібру 30 мм;
- бойові гранати;
- 800 набоїв до стрілецької зброї.
- Інший замаскований ворожий схрон виявили у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем. З нього вилучено:
- два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них;
- набої калібру 7,62 мм.
Виявлені боєприпаси направлено на потреби підрозділів ЗСУ.
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