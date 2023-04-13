На Чернігівщині виявили схрони з російськими боєприпасами, фото: СБУ

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На Чернігівщині у прикордонних районах виявили ще два схрони з російськими боєприпасами.

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Окупанти приховали ці арсенали перед контрнаступом Сил оборони торік. Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляє прес-центр СБУ.

Так, у покинутій будівлі поблизу одного з військових об'єктів виявлено:

21 артилерійський снаряд калібру 30 мм;

бойові гранати;

800 набоїв до стрілецької зброї.

Інший замаскований ворожий схрон виявили у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем. З нього вилучено:

два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них;

набої калібру 7,62 мм.

Виявлені боєприпаси направлено на потреби підрозділів ЗСУ.