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На Чернігівщині виявили схрони з російськими боєприпасами, фото: СБУ

Два схрони з російськими боєприпасами виявили у прикордонні Чернігівщини (ФОТО)

13 кві 2023, 15:18
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На Чернігівщині у прикордонних районах виявили ще два схрони з російськими боєприпасами.


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Окупанти приховали ці арсенали перед контрнаступом Сил оборони торік. Про це сьогодні, 13 квітня, повідомляє прес-центр СБУ.

Так, у покинутій будівлі поблизу одного з військових об'єктів виявлено:

  • 21 артилерійський снаряд калібру 30 мм;
  • бойові гранати;
  • 800 набоїв до стрілецької зброї.
  • Інший замаскований ворожий схрон виявили у нежитловому приміщенні поруч із зерносховищем. З нього вилучено:
  • два постріли до реактивних протитанкових гранатометів та пороховий заряд до них;
  • набої калібру 7,62 мм.

Виявлені боєприпаси направлено на потреби підрозділів ЗСУ.

На Чернігівщині виявили схрони з російськими боєприпасами, фото: СБУ

Джерело: Ракурс


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