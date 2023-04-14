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рф не способна настать на нескольких направлениях. Фото: espreso.tv
рф сейчас не может наступать на нескольких направлениях одновременно — ISWhttps://racurs.ua/n181984-rf-seychas-ne-mojet-nastupat-na-neskolkih-napravleniyah-odnovremenno-isw.htmlРакурс
Армія російської федерації станом на зараз не здатна проводити декілька широкомасштабних наступальних операцій одночасно.
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Командування рф перекинуло війська з району Авдіївки для посилення наступальних дій навколо Бахмута, а приблизно з 30 березня в цьому місті окупанти втратили близько 4 тис. солдатів та найманців ПВК «Вагнер». Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на заяву начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова від 13 квітня.
Заява Громова підтверджує оцінку про те, що російська армія — у своїй нинішній формі — не здатна проводити широкомасштабні наступальні кампанії на кількох напрямках одночасно, — наголошують аналітики.
Також у звіті йдеться про те, що кремль ще не взявся за необхідну реорганізацію своїх військових зусиль, щоб використовувати ефект масштабу для підтримки великого формування окупаційних військ. А на півдні України загарбницька армія продовжує зміцнювати свої позиції, готуючись до можливого українського контрнаступу.
Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що окупаційні війська російської федерації продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
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