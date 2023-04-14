рф не здатна проводити наступ на кількох напрямках. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n181984-okupanty-zaraz-ne-zdatni-provodyty-nastup-na-kilkoh-napryamkah-odnochasno-isw.html

Ракурс

Армія російської федерації станом на зараз не здатна проводити декілька широкомасштабних наступальних операцій одночасно.

.

Командування рф перекинуло війська з району Авдіївки для посилення наступальних дій навколо Бахмута, а приблизно з 30 березня в цьому місті окупанти втратили близько 4 тис. солдатів та найманців ПВК «Вагнер». Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на заяву начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова від 13 квітня.

Заява Громова підтверджує оцінку про те, що російська армія — у своїй нинішній формі — не здатна проводити широкомасштабні наступальні кампанії на кількох напрямках одночасно, — наголошують аналітики.

Також у звіті йдеться про те, що кремль ще не взявся за необхідну реорганізацію своїх військових зусиль, щоб використовувати ефект масштабу для підтримки великого формування окупаційних військ. А на півдні України загарбницька армія продовжує зміцнювати свої позиції, готуючись до можливого українського контрнаступу.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що окупаційні війська російської федерації продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.