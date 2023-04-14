Мощный взрыв прогремел в районе скопления техники рф в Мелитополе

Взрывы прогремели в Мелитополе. Фото: slovoidilo.ua

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Новий вибух прогримів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

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Вибух пролунав у районі залізничного депо, де вже не вперше фіксують «бавовну». Цей вибух чули навіть у навколишніх селах Мелітопольського району. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив в ефірі національного телемарафону.

Саме на території залізничного депо російські вороги не лише концентрують техніку і боєприпаси, але й розмістили ремонтну базу. Вона вже постраждала від вибуху, але ще не повністю зруйнована.

Нагадаємо, у Мелітополі та на сході Мелітопольського району 16 квітня прогриміли гучні вибухи. Таким чином була знищена військова техніка, яку російські загарбники чотири дні постіль зводили у місця дислокації.