Мощный взрыв прогремел в районе скопления техники рф в Мелитополе

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Взрывы прогремели в Мелитополе. Фото: slovoidilo.ua
Мощный взрыв прогремел в районе скопления техники рф в Мелитополеhttps://racurs.ua/n181988-moschnyy-vzryv-progremel-v-rayone-skopleniya-tehniki-rf-v-melitopole.htmlРакурс
Новий вибух прогримів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.
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Вибух пролунав у районі залізничного депо, де вже не вперше фіксують «бавовну». Цей вибух чули навіть у навколишніх селах Мелітопольського району. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив в ефірі національного телемарафону.
Саме на території залізничного депо російські вороги не лише концентрують техніку і боєприпаси, але й розмістили ремонтну базу. Вона вже постраждала від вибуху, але ще не повністю зруйнована.
Нагадаємо, у Мелітополі та на сході Мелітопольського району 16 квітня прогриміли гучні вибухи. Таким чином була знищена військова техніка, яку російські загарбники чотири дні постіль зводили у місця дислокації.
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