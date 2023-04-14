Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Взрывы прогремели в Мелитополе. Фото: slovoidilo.ua

Мощный взрыв прогремел в районе скопления техники рф в Мелитополе

14 апр 2023, 11:17
999

Новий вибух прогримів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.


.

Вибух пролунав у районі залізничного депо, де вже не вперше фіксують «бавовну». Цей вибух чули навіть у навколишніх селах Мелітопольського району. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив в ефірі національного телемарафону.

Саме на території залізничного депо російські вороги не лише концентрують техніку і боєприпаси, але й розмістили ремонтну базу. Вона вже постраждала від вибуху, але ще не повністю зруйнована.

Нагадаємо, у Мелітополі та на сході Мелітопольського району 16 квітня прогриміли гучні вибухи. Таким чином була знищена військова техніка, яку російські загарбники чотири дні постіль зводили у місця дислокації.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров