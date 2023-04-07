Вибухи в Мелітополі знищили російську техніку. Фото:

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Вибухи в Мелітополі та Мелітопольському районі 6 квітня прогриміли в тих місцях, куди росіяни напередодні звозили свою військову техніку та солдатів.

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Вчора приблизно о 20.30 було чутно вибухи на сході Мелітополя та на сході Мелітопольського району. Гучно було безпосередньо в селищі Веселе, куди чотири дні постіль російські окупанти звозили військову техніку та особовий склад. Причому загарбники вимикали інтернет та мобільний зв’язок у селищі, щоб місцеві жителі не могли повідомили про такі пересування українській стороні. Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров 7 квітня заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, напередодні цих вибухів у росіян була «пекельна ніч» на Мелітопольскому аеродромі, куди противник упродовж трьох-чотирьох днів звозив якийсь надважливий вантаж.

І в одну ніч цей вантаж через те, що не змогли подбати вороги про правила безпеки, весь цей вантаж вибухнув і більше його нема. І така ситуація вже другий тиждень поспіль, — додав Федоров.

Нагадаємо, мелітопольський міський голова Іван Федоров 6 квітня повідомляв, що в тимчасово окупованому Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області гриміли гучні вибухи.