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Гучні вибухи пролунали в окупованому Мелітополі — мер
Гучні вибухи пролунали в окупованому Мелітополі — мерhttps://racurs.ua/ua/n181746-guchni-vybuhy-prolunaly-v-okupovanomu-melitopoli-mer.htmlРакурс
В тимчасово окупованому Мелітополі та Мелітопольському районі пролунало кілька гучних вибухів. Про це ввечері 6 квітня повідомляє Телеграм-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
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Гучно на поки що окупованій Мелітопольщині. Мешканці повідомляють про декілька гучних вибухів на півночі Мелітополя та у навколишніх селах. Подробиці згодом, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, гауляйтер Запорізької області розповів диктатору рф, воєнному злочинцю володимиру путіну про проект будівництва поліклініки на захопленій території, і сказав, що на це треба близько 7 млрд руб. Також він попросив 600 вагонів, аби разом із поплічниками відвантажити мільйон тонн вкрадених злакових культур.