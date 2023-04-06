Гучні вибухи пролунали в окупованому Мелітополі — мер

https://racurs.ua/ua/n181746-guchni-vybuhy-prolunaly-v-okupovanomu-melitopoli-mer.html

Ракурс

В тимчасово окупованому Мелітополі та Мелітопольському районі пролунало кілька гучних вибухів. Про це ввечері 6 квітня повідомляє Телеграм-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

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Гучно на поки що окупованій Мелітопольщині. Мешканці повідомляють про декілька гучних вибухів на півночі Мелітополя та у навколишніх селах. Подробиці згодом, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, гауляйтер Запорізької області розповів диктатору рф, воєнному злочинцю володимиру путіну про проект будівництва поліклініки на захопленій території, і сказав, що на це треба близько 7 млрд руб. Також він попросив 600 вагонів, аби разом із поплічниками відвантажити мільйон тонн вкрадених злакових культур.