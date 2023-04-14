Украина вернула тела еще 82 погибших героев. Фото:

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Ракурс

Україна змогла повернути тіла ще 82 загиблих захисників.

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Передача тіл із тимчасово окупованих територій відбулась у п’ятницю, 14 квітня, за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти разом із силовими структурами. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Telegram.

Зазначається, що передача тіл загиблих оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

Також у міністерстві нагадали, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. А у вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896−04−21.

Перед тим 24 березня Україна повернула тіла 83 загиблих військових, а 3 березня додому вдалося повернути тіла 17 загиблих українських захисників.

Нагадаємо, 10 квітня Україна здійснила обмін полоненими з керівництвом армії російської федерації. Додому вдалося повернути 100 військових, моряків, прикордонників та нацгвардійців. Серед них, зокрема, були захисники «Азовсталі» та Гостомеля.