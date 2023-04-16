Российские оккупанты продолжают нести большие потери, фото: Zmina

https://racurs.ua/n182070-vse-meduchrejdeniya-na-vremenno-okkupirovannoy-territorii-perepolneny-ranenymi-rashistami-genshtab.html

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Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат в ході повномасштабного вторгнення в Україну.

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Тож всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками, а тому ворог використовує для облаштування шпиталів цивільні навчальні заклади. Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.