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Ракурс
Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат, фото: Zmina

Всі медзаклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими рашистами — Генштаб

16 кві 2023, 19:34
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Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат в ході повномасштабного вторгнення в Україну.


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Тож всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками, а тому ворог використовує для облаштування шпиталів цивільні навчальні заклади. Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

«Так, в населеному пункті Високе Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Медичні послуги надаються виключно російським військовослужбовцям, — зазначають у Генштабі ЗСУ. — Станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько 100 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.

Джерело: Ракурс


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