Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат, фото: Zmina

https://racurs.ua/ua/n182070-vsi-medzaklady-na-tymchasovo-okupovaniy-terytoriyi-perepovneni-poranenymy-rashystamy-genshtab.html

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Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат в ході повномасштабного вторгнення в Україну.

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Тож всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками, а тому ворог використовує для облаштування шпиталів цивільні навчальні заклади. Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.