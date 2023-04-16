Рашисты угрожают депортировать жителей оккупированной Херсонщины, не получивших паспорт рф

Рашисты угрожают депортировать жителей оккупированной Херсонщины, не получивших паспорт рфhttps://racurs.ua/n182071-rashisty-ugrojaut-deportirovat-jiteley-okkupirovannoy-hersonschiny-ne-poluchivshih-pasport-rf.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують здійснювати примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятих територій України.
Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зокрема, у селищі Таврія Херсонської області загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців, з метою перевірки наявності російського паспорта.
Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомлено, що у разі неоформлення документів до 1 червня, таку особу буде депортовано з конфіскацією усього особистого майна, — вказано в повідомленні.
Також росіяни продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи собі зерновий урожай.
У місті Бердянськ Запорізької області, так звана російська окупаційна «влада» намагається вивезти викрадену кукурудзу, завантажуючи її на баржі, — зазначають у Генштабі.