Рашисты угрожают депортировать жителей оккупированной Херсонщины, не получивших паспорт рф

Оккупанты угрожают депортировать жителей Херсонщины без российских паспортов

https://racurs.ua/n182071-rashisty-ugrojaut-deportirovat-jiteley-okkupirovannoy-hersonschiny-ne-poluchivshih-pasport-rf.html

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Російські загарбники продовжують здійснювати примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятих територій України.

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Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у селищі Таврія Херсонської області загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців, з метою перевірки наявності російського паспорта.

Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомлено, що у разі неоформлення документів до 1 червня, таку особу буде депортовано з конфіскацією усього особистого майна, — вказано в повідомленні.

Також росіяни продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи собі зерновий урожай.