Рашисти погрожують депортувати жителів окупованої Херсонщини, які не отримають паспорт рф

Окупанти погрожуть депортувати жителів Херсонщини без російських паспортів

https://racurs.ua/ua/n182071-rashysty-pogrojuut-deportuvaty-jyteliv-okupovanoyi-hersonschyny-yaki-ne-otrymaut-pasport-rf.html

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Російські загарбники продовжують здійснювати примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятих територій України.

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Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у селищі Таврія Херсонської області загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців, з метою перевірки наявності російського паспорта.

Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомлено, що у разі неоформлення документів до 1 червня, таку особу буде депортовано з конфіскацією усього особистого майна, — вказано в повідомленні.

Також росіяни продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи собі зерновий урожай.