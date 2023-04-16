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Ракурс
Окупанти погрожуть депортувати жителів Херсонщини без російських паспортів

Рашисти погрожують депортувати жителів окупованої Херсонщини, які не отримають паспорт рф

16 кві 2023, 19:59
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Російські загарбники продовжують здійснювати примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятих територій України.


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Про це сьогодні, 16 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у селищі Таврія Херсонської області загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців, з метою перевірки наявності російського паспорта.

Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомлено, що у разі неоформлення документів до 1 червня, таку особу буде депортовано з конфіскацією усього особистого майна, — вказано в повідомленні.

Також росіяни продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи собі зерновий урожай.

У місті Бердянськ Запорізької області, так звана російська окупаційна «влада» намагається вивезти викрадену кукурудзу, завантажуючи її на баржі, — зазначають у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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