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Ракурс
Алексей Данилов отверг идею переговоров с рф. Фото: lb.ua

Дайте Украине больше оружия: Данилов отверг идею переговоров с рф

23 апр 2023, 13:20
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Україну не потрібно вмовляти розпочинати переговори з росією.


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Для українців необхідно дати ще більше зброї, бо лише сила є єдиним вагомим аргументом у протистоянні з країною-агресором. Таку відповідь авторам так званих «мирних ініціатив» для України, які часто повторюють російські наративи, дав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Відповідний допис він 23 квітня опублікував у Facebook.

За його словами, кремль має на меті знищити Україну, тому заклики до переговорів з рф є лише «проросійською миротворчістю».

Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя — найкращий посередник і єдиний зрозумілий для РФ аргумент спілкування, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 квітня заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що для завершення війни проти росії у 2023 році союзникам необхідно негайно надати Силам оборони вдесятеро більше зброї, ніж було надано з початку повномасштабного вторгнення.

Источник: Ракурс


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