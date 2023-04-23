Олексій Данілов відкинув ідею переговорів з рф. Фото: lb.ua

https://racurs.ua/ua/n182293-dayte-ukrayini-bilshe-zbroyi-danilov-vidkynuv-ideu-peregovoriv-z-rf.html

Ракурс

Україну не потрібно вмовляти розпочинати переговори з росією.

.

Для українців необхідно дати ще більше зброї, бо лише сила є єдиним вагомим аргументом у протистоянні з країною-агресором. Таку відповідь авторам так званих «мирних ініціатив» для України, які часто повторюють російські наративи, дав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Відповідний допис він 23 квітня опублікував у Facebook.

За його словами, кремль має на меті знищити Україну, тому заклики до переговорів з рф є лише «проросійською миротворчістю».

Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя — найкращий посередник і єдиний зрозумілий для РФ аргумент спілкування, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 квітня заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що для завершення війни проти росії у 2023 році союзникам необхідно негайно надати Силам оборони вдесятеро більше зброї, ніж було надано з початку повномасштабного вторгнення.