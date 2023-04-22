У МЗС закликали збільшити військову допомогу Україні. Фото:

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Україна повинна негайно отримати у 10 разів більшу військову допомогу, ніж вона отримала від союзників дотепер.

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Саме цього буде достатньо, щоб завершити повномасштабну війну з російською федерацією вже у 2023 році. Українським партнерам необхідно перейти всі «штучні червоні лінії» і виділити 1% ВВП на поставки зброї Україні. Про це 22 квітня заступник глави МЗС України Андрій Мельник написав у Twitter.

Ми вдячні нашим союзникам за військову допомогу. Але: цього недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб завершити російську агресію цього року, — йдеться в повідомленні.

А в ефірі «Суспільного» Мельник поінформував про те, що міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що всі учасники міжнародної коаліції надали Україні збройну допомогу загалом на 55 млрд дол.

За словами Мельника, це велика цифра, але під час Другої світової війни ленд-ліз американського уряду у 1940-х роках становив понад 50 млрд дол. У теперішніх цінах це приблизно 700−800 млрд дол.

Наші союзники повинні усвідомити масштаб цієї війни, допомога має бути збільшена щонайменше в 10 разів прямо зараз, — наголосив дипломат.

Нагадаємо, на останній зустрічі «Рамштайн» у Німеччині головним питанням була протиповітряна оборона України. Водночас не було рішення про передачу Україні західних винищувачів.

Голова об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі заявив, що передача Україні західних винищувачів не є пріоритетною метою Вашингтона, оскільки військовий контроль у небі ефективніше та швидше досягається системами ППО.