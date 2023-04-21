Пентагон пояснив відмову передати Україні винищувачі

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Передача Україні західних винищувачів не є пріоритетною метою США, оскільки військовий контроль у небі ефективніше та швидше досягається системами ППО.

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Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі за підсумками зустрічі контактної групи «Рамштайн» 21 квітня, передає DW.

Відповідаючи на запитання про постачання Україні американських винищувачів F-16, Міллі наголосив, що з військової точки зору основне завдання Києва у нинішній ситуації полягає у контролі неба.

Цієї мети можна досягти безліччю різних способів. Найшвидший і найефективніший з погляду вартості для України спосіб — це системи протиповітряної оборони, — пояснив Міллі.

Генерал підкреслив, що вивести українську авіацію на рівень, який можна порівняти з російською, — це завдання, для якого «потрібні серйозні зусилля великої кількості країн».

І такі рішення можуть бути ухвалені, а можуть і ні, у майбутньому. Але зараз першочергова необхідність — це ППО, — закінчив Міллі.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус також заявив, що не вважає за можливе використання літаків бундесверу в Україні. За його словами, німецькі літаки мають зовсім інші можливості, «ніж ті, які зараз необхідні у цій бойовій ситуації в Україні».

Українським пілотам насамперед допомагають ті літаки, літати на яких вони можуть почати швидко, які можна обслуговувати на знайомі їм місця, — сказав Пісторіус. — Кожен інший літак ускладнює навчання пілотів: це не те саме, що пересісти з одного орендованого автомобіля на інший.

Міністр оборони України Олексій Резніков після засідання «Рамштайну» підтвердив, що наразі головною потребою його країни є системи протиповітряної оборони.

Звичайно, сьогодні ми підтвердили нашу потребу у західних літаках як частині ППО. І я впевнений, що ми матимемо сучасні бойові літаки. Але зараз ми говоримо про головні потреби — наземне ППО. Звичайно, ми обговорюємо бойові літаки як наступний етап, але потрібен час для навчання пілотів, інженерів тощо. Але це буде зроблено, — цитує Рєзнікова «РБК-Україна».

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 21 квітня зазначив, що очікує на доповідь від Олексія Резнікова за результатами засідання «Рамштайну».

Цілий день максимальна увага комунікації у форматі «Рамштайн», сьогодні — засідання. Я дякую тим партнерам, чия рішучість повністю відповідає реальній ситуації та потребам на полі бою, — сказав Зеленський.

Він також розповів, що в Україні ведеться активна підготовка нових бригад та підрозділів для фронту.