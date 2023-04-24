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Автоматизированный огневой комплекс, скриншот видео
«ШаБля» — новый дистанционно управляемый огневой комплекс показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182329-shablya-novyy-distancionno-upravlyaemyy-ognevoy-kompleks-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
В ЗСУ з’явилася «ШаБля» — український автоматизований дистанційно-керований вогневий комплекс, призначений для стаціонарної установки на нерухомі об'єкти або спецтранспорт.
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Відповідне відео сьогодні, 24 квітня, опубліковане не Фейсбук-сторінці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.
На відео показано процес встановлення, заряджання та дистанційної роботи цього комплексу.
Хлопці назвали нового помічника WALL`Я! Координація вогню здійснюється за допомогою пульта управління, що дозволяє вести бій на відстані, зберігаючи життя оператора, — вказано в описі відео.
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