Автоматизированный огневой комплекс, скриншот видео

https://racurs.ua/n182329-shablya-novyy-distancionno-upravlyaemyy-ognevoy-kompleks-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

В ЗСУ з’явилася «ШаБля» — український автоматизований дистанційно-керований вогневий комплекс, призначений для стаціонарної установки на нерухомі об'єкти або спецтранспорт.

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Відповідне відео сьогодні, 24 квітня, опубліковане не Фейсбук-сторінці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

На відео показано процес встановлення, заряджання та дистанційної роботи цього комплексу.