Автоматизований вогневий комплекс, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n182329-shablya-novyy-dystanciyno-kerovanyy-vognevyy-kompleks-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

В ЗСУ з’явилася «ШаБля» — український автоматизований дистанційно-керований вогневий комплекс, призначений для стаціонарної установки на нерухомі об'єкти або спецтранспорт.

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Відповідне відео сьогодні, 24 квітня, опубліковане не Фейсбук-сторінці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

На відео показано процес встановлення, заряджання та дистанційної роботи цього комплексу.