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Ракурс
Автоматизований вогневий комплекс, скріншот відео

«ШаБля» — новий дистанційно керований вогневий комплекс показали ЗСУ (ВІДЕО)

24 кві 2023, 15:40
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В ЗСУ з’явилася «ШаБля» — український автоматизований дистанційно-керований вогневий комплекс, призначений для стаціонарної установки на нерухомі об'єкти або спецтранспорт.


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Відповідне відео сьогодні, 24 квітня, опубліковане не Фейсбук-сторінці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

На відео показано процес встановлення, заряджання та дистанційної роботи цього комплексу.

Хлопці назвали нового помічника WALL`Я! Координація вогню здійснюється за допомогою пульта управління, що дозволяє вести бій на відстані, зберігаючи життя оператора, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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