Украинцев предупредили об очень высоком уровне ракетной угрозы. Фото:

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Рівень ракетної загрози станом на середу, 26 квітня, є дуже високим.

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У ніч на 26 квітня російські загарбники збільшили корабельне угруповання в Чорному морі. Там зараз перебуває до 13 кораблів, а кількість ракетоносіїв збільшено вдвічі. Наразі на бойовому чергуванні перебувають два надводні і два підводні ракетоносії. Загальний залп крилатими ракетами «Калібр» може сягати 24 одиниць. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Військові наголошують, що ворог може атакувати не лише ракетами, але й запускати дрони-камікадзе. Українцям порадили відповідальна ставитися до сигналів повітряних тривог.

Ворог підступний, озлоблений і доведений до певного рівня відчаю, може діяти вкрай жорстоко і відчайдушно, — наголосили в командуванні.

Нагадаємо, нещодавно голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляла, що російські загарбники зараз взяли оперативну паузу та накопичують запаси, які вже виснажені. Але ворог може завдати масових ударів 2 та 9 травня, бо це є сакральні дати для окупантів.