Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українців попередили про дуже високий рівень ракетної загрози. Фото:

Рівень ракетної загрози дуже високий — рф вивела в море носії з 24 «Калібрами»

26 кві 2023, 09:19
999

Рівень ракетної загрози станом на середу, 26 квітня, є дуже високим.


.

У ніч на 26 квітня російські загарбники збільшили корабельне угруповання в Чорному морі. Там зараз перебуває до 13 кораблів, а кількість ракетоносіїв збільшено вдвічі. Наразі на бойовому чергуванні перебувають два надводні і два підводні ракетоносії. Загальний залп крилатими ракетами «Калібр» може сягати 24 одиниць. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Військові наголошують, що ворог може атакувати не лише ракетами, але й запускати дрони-камікадзе. Українцям порадили відповідальна ставитися до сигналів повітряних тривог.

Ворог підступний, озлоблений і доведений до певного рівня відчаю, може діяти вкрай жорстоко і відчайдушно, — наголосили в командуванні.

Нагадаємо, нещодавно голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляла, що російські загарбники зараз взяли оперативну паузу та накопичують запаси, які вже виснажені. Але ворог може завдати масових ударів 2 та 9 травня, бо це є сакральні дати для окупантів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів