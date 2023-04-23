Українців попередили про ймовірність масштабних ракетних атак у травні. Фото:

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Ракурс

Масовані російські ракетні удари по Україні можливі на початку травня.

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Командування рф з початку повномасштабного вторгнення неодноразово давало зрозуміти, що сакральними датами для окупантів є саме 2 та 9 травня. Тому варто готуватися до ракетних ударів на ці дні, але панікувати та нехтувати власною безпекою теж не варто. Про це голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила у коментарі «24 каналу».

Очікувати не треба, готуватися потрібно, тобто усвідомлювати, розуміти, що вони, цілком ймовірно, можуть присвятити таким датам якийсь викрутас, наприклад, навіть масовані ракетні атаки, — зазначила вона.

Гуменюк вважає, що російські загарбники зараз взяли оперативну паузу та накопичують запаси, які вже виснажені. А 9 травня можливе потенційне скупчення людей і росіяни можуть зробити це потенційними цілями для ударів. Бо ж саме 9 травня 2022 року росією було завдано ракетних точкових ударів по Одесі.

Тому в ОК «Південь» закликали українців бути особливо уважними в ці дні та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, востаннє масштабні ракетні атаки із залученням великої кількості крилатих та надзвукових ракет, іранських «мопедів» армія рф здійснила 9 і 22 березня. Після цього ворог застосовував точкові атаки на окремі міста та об'єкти.

У ГУР Міноборони України висловили впевненість, що росіяни змінюють тактику ракетних ударів і наразі взяли умовну перерву, щоб накопичити сили.