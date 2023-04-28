Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Защитники Украины ликвидировали более 189 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
540 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n182462-540-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 189 тис. 460 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 540 осіб.
.
Про це сьогодні, 28 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 694 танки;
- 7 тис. 181 бойову броньовану машину;
- 2 тис. 905 артилерійських систем;
- 543 одиниць РСЗВ;
- 294 одиниці засобів ППО;
- 308 літаків;
- 294 гелікоптери;
- 2 тис. 467 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 911 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 819 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 353 одиниці спеціальної техніки.
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...