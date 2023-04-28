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Захисники України ліквідували вже понад 189 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
540 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n182462-540-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 189 тис. 460 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 540 осіб.
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Про це сьогодні, 28 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 694 танки;
- 7 тис. 181 бойову броньовану машину;
- 2 тис. 905 артилерійських систем;
- 543 одиниць РСЗВ;
- 294 одиниці засобів ППО;
- 308 літаків;
- 294 гелікоптери;
- 2 тис. 467 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 911 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 819 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 353 одиниці спеціальної техніки.
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