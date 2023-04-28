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Захисники України ліквідували вже понад 189 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

540 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

28 кві 2023, 08:55
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 189 тис. 460 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 540 осіб.


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Про це сьогодні, 28 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 694 танки;
  • 7 тис. 181 бойову броньовану машину;
  • 2 тис. 905 артилерійських систем;
  • 543 одиниць РСЗВ;
  • 294 одиниці засобів ППО;
  • 308 літаків;
  • 294 гелікоптери;
  • 2 тис. 467 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 911 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 819 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 353 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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