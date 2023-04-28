Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине уже более 470 детей погибли в результате полномасштабного российского вторжения, инфографика: Офис генпрокурора
Более 470 детей стали жертвами российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n182465-bolee-470-detey-stali-jertvami-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.htmlРакурс
В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 28 квітня, вже щонайменше 1 тис. 423 дитини постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення — за інформацією ювенальних прокурорів, 471 дитина загинула та понад 952 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 452;
- Харківській області — 275;
- Київській області — 128;
- Херсонській області — 94;
- Запорізькій області — 89;
- Миколаївській області — 88;
- Чернігівській області — 68;
- Дніпропетровській області — 67;
- Луганській області — 66.
Зокрема, встановлені такі випадки:
- сьогодні, 28 квітня внаслідок обстрілу ворогом цивільної інфраструктури міста Дніпро загинули мати та її дворічна дочка.
- 28 квітня внаслідок обстрілу міста Українка Київської області постраждала 13-річна дівчинка.
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...