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В Україні вже понад 470 дітей загинули в результаті повномасштабного російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

Понад 470 дітей вже стали жертвами російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)

28 кві 2023, 10:35
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В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 28 квітня, вже щонайменше 1 тис. 423 дитини постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення — за інформацією ювенальних прокурорів, 471 дитина загинула та понад 952 отримали поранення різного ступеню тяжкості.


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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 452;
  • Харківській області — 275;
  • Київській області — 128;
  • Херсонській області — 94;
  • Запорізькій області — 89;
  • Миколаївській області — 88;
  • Чернігівській області — 68;
  • Дніпропетровській області — 67;
  • Луганській області — 66.

Зокрема, встановлені такі випадки:

  • сьогодні, 28 квітня внаслідок обстрілу ворогом цивільної інфраструктури міста Дніпро загинули мати та її дворічна дочка.
  • 28 квітня внаслідок обстрілу міста Українка Київської області постраждала 13-річна дівчинка.

В Україні вже понад 470 дітей загинули в результаті повномасштабного російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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