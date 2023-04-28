В Україні вже понад 470 дітей загинули в результаті повномасштабного російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n182465-ponad-470-ditey-vje-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-infografika.html

Ракурс

В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 28 квітня, вже щонайменше 1 тис. 423 дитини постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення — за інформацією ювенальних прокурорів, 471 дитина загинула та понад 952 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 452;

Харківській області — 275;

Київській області — 128;

Херсонській області — 94;

Запорізькій області — 89;

Миколаївській області — 88;

Чернігівській області — 68;

Дніпропетровській області — 67;

Луганській області — 66.

Зокрема, встановлені такі випадки: