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В Україні вже понад 470 дітей загинули в результаті повномасштабного російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора
Понад 470 дітей вже стали жертвами російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n182465-ponad-470-ditey-vje-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-infografika.htmlРакурс
В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 28 квітня, вже щонайменше 1 тис. 423 дитини постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення — за інформацією ювенальних прокурорів, 471 дитина загинула та понад 952 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 452;
- Харківській області — 275;
- Київській області — 128;
- Херсонській області — 94;
- Запорізькій області — 89;
- Миколаївській області — 88;
- Чернігівській області — 68;
- Дніпропетровській області — 67;
- Луганській області — 66.
Зокрема, встановлені такі випадки:
- сьогодні, 28 квітня внаслідок обстрілу ворогом цивільної інфраструктури міста Дніпро загинули мати та її дворічна дочка.
- 28 квітня внаслідок обстрілу міста Українка Київської області постраждала 13-річна дівчинка.
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