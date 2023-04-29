Последствия российских обстрелов Херсонщины, фото: Херсонская областная прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 29 квітня, близько 10.00 вчергове обстріляли населений пункт Білозерської громади Херсонської області.

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Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Також постраждала жінка, її госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Пошкоджено приватні будинки. За попередньою інформацією, ворог атакував село з РСЗВ.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі сьогодні опублікував відео, котре показує наслідки ворожого обстрілу Білозерки, який стався вчора, 28 квітня. В результаті якого було пошкоджено лікарню та близько 30 домоволодінь.