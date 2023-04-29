Рашисти обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині, загинула людина (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182514-rashysty-obstrilyaly-bilozersku-gromadu-na-hersonschyni-zagynula-ludyna-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 29 квітня, близько 10.00 вчергове обстріляли населений пункт Білозерської громади Херсонської області.
Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Також постраждала жінка, її госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Пошкоджено приватні будинки. За попередньою інформацією, ворог атакував село з РСЗВ.
Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі сьогодні опублікував відео, котре показує наслідки ворожого обстрілу Білозерки, який стався вчора, 28 квітня. В результаті якого було пошкоджено лікарню та близько 30 домоволодінь.
На жаль, під завалами загинула 57-річна жінка, ще троє людей дістали поранення, — зазначив він.