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Защитники Украины ликвидировали более 190 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
450 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n182557-450-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 190 тис. 960 російських загарбників.
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За минулу добу цей показник зріс на 450 осіб. Про це сьогодні. 1 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 700 танків;
- 7 тис. 192 бойові броньовані машини;
- 2 тис. 921 одиницю артилерійських систем;
- 544 одиниці РСЗВ;
- 295 одиниць засобів ППО;
- 308 літаків;
- 294 гелікоптери;
- 2 тис. 476 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 932 крилаті ракети;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 845 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 359 одиниць спеціальної техніки.
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