Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Захисники України ліквідували вже понад 190 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
450 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n182557-450-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 190 тис. 960 російських загарбників.
.
За минулу добу цей показник зріс на 450 осіб. Про це сьогодні. 1 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 700 танків;
- 7 тис. 192 бойові броньовані машини;
- 2 тис. 921 одиницю артилерійських систем;
- 544 одиниці РСЗВ;
- 295 одиниць засобів ППО;
- 308 літаків;
- 294 гелікоптери;
- 2 тис. 476 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 932 крилаті ракети;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 845 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 359 одиниць спеціальної техніки.
Нотаріат у воєнний час: дарування, купівля-продаж і спадкування в умовах воєнного стану
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...