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Захисники України ліквідували вже понад 190 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

450 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

1 тра 2023, 09:28
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 190 тис. 960 російських загарбників.


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За минулу добу цей показник зріс на 450 осіб. Про це сьогодні. 1 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 700 танків;
  • 7 тис. 192 бойові броньовані машини;
  • 2 тис. 921 одиницю артилерійських систем;
  • 544 одиниці РСЗВ;
  • 295 одиниць засобів ППО;
  • 308 літаків;
  • 294 гелікоптери;
  • 2 тис. 476 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 932 крилаті ракети;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 845 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 359 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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