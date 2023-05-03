ЕС предоставит Украине боеприпасов на 2 млрд евро. Фото: ОПУ

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Ракурс

Європейський Союз надасть Україні боєприпасів на 2 млрд євро.

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А вже зараз країни-учасники ЄС почнуть надсилати українським Силам оборони зі своїх складів боєприпаси на суму 1 млрд євро. Ще мільярд євро Брюссель виділив на спільні подальші закупівлі боєприпасів для України. Про це 3 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Також очільник уряду додав, що Європа також збільшує можливості виробництва боєприпасів, і для цього теж будуть мобілізовані 1 млрд євро.

Все це наблизить нашу перемогу та мир у Європі. Вдячні Європейській комісії за активну роботу, справедливу позицію та солідарність з Україною, — наголосив глава Кабміну.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що Україна та Чехія домовилися про спільне виробництво боєприпасів. Київ та Прага також підготували проекти, які передбачають і виробництво ручної зброї, ремонт танків Т-62 та потенційне створення навчальних літаків.