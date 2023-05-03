Пять стран Европы поддержали членство Украины в ЕС и НАТО. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n182661-pyat-stran-evropy-podderjali-chlenstvo-ukrainy-v-es-i-nato.html

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Вступ України до Європейського Союзу та НАТО підтримали країни Північної Європи.

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Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція підписали документ де зазначається, що майбутнє України — в євроатлантичній родині. Зокрема, Євросоюз уже надав Україні статусу країни-кандидата. Також лідери п’яти країн запевнили, що продовжать працювати над підтримкою високого рівня цивільної допомоги Україні, у тому числі через механізми ЄС. Про це йдеться в загальній заяві саміту Україна — Північна Європа, повідомив Офіс президента.

Країни Північної Європи — члени ЄС рішуче підтримуватимуть Україну в її зусиллях щодо реалізації процесу реформування та у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ, а також очікують на звіт Єврокомісії до кінця 2023 року, — йдеться в заяві.

Також у документі згадується, що союзники погодилися ухвалити Україну в НАТО на саміті у Бухаресті у 2008 році, а заяву на прискорене членство в Альянсі Україна подала у 2022 році.

Крім того, Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія та Фінляндія наголосили, що продовжуватимуть надавати Україні рішучу підтримку задля зміцнення здатності українського народу захищати себе.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 21 квітня заявив, що всі країни-члени НАТО погоджуються з тим, що Україна має стати членом Альянсу. А зараз основну увагу західні союзники приділяють забезпеченню перемоги України над країною-агресором російською федерацією.