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Украина получит новую партию военной помощи от Нидерландов, фото: Андрей Сибига

Зеленскому показали ЗРК Patriot, которые передадут Украине Нидерланды (ФОТО)

4 мая 2023, 21:27
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Володимиру Зеленському, який прибув з візитом до Нідерландів, показали військову техніку, яку буде передано Україні.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, опублікувавши відповідні фотознімки.

Потужна оборонна підтримка Нідерландів, однієї з країн лідерів у допомозі нам, — зазначив Сибіга. — Прямо звідси вся техніки буде доставлена українським воїнам, які завершили необхідні тренування. А це ППО Patriot, бронемашини, артилерія. Те, що вкрай необхідне нам для Перемоги. Дякуємо, Нідерланди.

Україна отримає нову партію військової допомоги від Нідерландів, фото: Андрій Сибіга

Источник: Ракурс


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