Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Украина получит новую партию военной помощи от Нидерландов, фото: Андрей Сибига
Зеленскому показали ЗРК Patriot, которые передадут Украине Нидерланды (ФОТО)https://racurs.ua/n182696-zelenskomu-pokazali-zrk-patriot-kotorye-peredadut-ukraine-niderlandy-foto.htmlРакурс
Володимиру Зеленському, який прибув з візитом до Нідерландів, показали військову техніку, яку буде передано Україні.
.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, опублікувавши відповідні фотознімки.
Потужна оборонна підтримка Нідерландів, однієї з країн лідерів у допомозі нам, — зазначив Сибіга. — Прямо звідси вся техніки буде доставлена українським воїнам, які завершили необхідні тренування. А це ППО Patriot, бронемашини, артилерія. Те, що вкрай необхідне нам для Перемоги. Дякуємо, Нідерланди.
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...