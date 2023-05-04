Украина получит новую партию военной помощи от Нидерландов, фото: Андрей Сибига

https://racurs.ua/n182696-zelenskomu-pokazali-zrk-patriot-kotorye-peredadut-ukraine-niderlandy-foto.html

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Володимиру Зеленському, який прибув з візитом до Нідерландів, показали військову техніку, яку буде передано Україні.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, опублікувавши відповідні фотознімки.