Україна отримає нову партію військової допомоги від Нідерландів, фото: Андрій Сибіга

https://racurs.ua/ua/n182696-zelenskomu-pokazaly-zrk-patriot-yaki-ukrayini-peredadut-niderlandy-foto.html

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Володимиру Зеленському, який прибув з візитом до Нідерландів, показали військову техніку, яку буде передано Україні.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, опублікувавши відповідні фотознімки.