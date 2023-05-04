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Володимиру Зеленському, який прибув з візитом до Нідерландів, показали військову техніку, яку буде передано Україні.
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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, опублікувавши відповідні фотознімки.
Потужна оборонна підтримка Нідерландів, однієї з країн лідерів у допомозі нам, — зазначив Сибіга. — Прямо звідси вся техніки буде доставлена українським воїнам, які завершили необхідні тренування. А це ППО Patriot, бронемашини, артилерія. Те, що вкрай необхідне нам для Перемоги. Дякуємо, Нідерланди.
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