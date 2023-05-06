Оккупанты превратили руины Драмтеатра в Мариуполе в свалку (ФОТО)https://racurs.ua/n182754-okkupanty-prevratili-ruiny-dramteatra-v-mariupole-v-svalku-foto.htmlРакурс
Російські загарбники перетворили на сміттєзвалище руїни Драмтеатру в Маріуполі, на який 16 березня 2022 року російський літак скинув авіабомбу.
Про це сьогодні, 6 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідні фотознімки.
Тепер всередині щоденно скидують сміття з прибирання урн та території театрального скверу, — зазначив він. — Кожного разу, коли здається що знущання над пам’яттю вбитих маріупольців дійшло до дна, русня відштовхується та пробиває його.
Також Андрющенко опублікував відео, котрі показують, в якому стані перебуває центр окупованого міста.
В центрі Маріуполя теж все погано насправді. Іноді не розумію, як там вдається людям переконувати себе, що все гаразд і буде краще, — зазначив він в описі відео.