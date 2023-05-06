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Ракурс
Руїни драмтеатру в Маріуполі, фото: Петро Андрющенко

Окупанти перетворили руїни Драмтеатру у Маріуполі на сміттєзвалище (ФОТО)

6 тра 2023, 18:41
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Російські загарбники перетворили на сміттєзвалище руїни Драмтеатру в Маріуполі, на який 16 березня 2022 року російський літак скинув авіабомбу.


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Про це сьогодні, 6 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідні фотознімки.

Тепер всередині щоденно скидують сміття з прибирання урн та території театрального скверу, — зазначив він. — Кожного разу, коли здається що знущання над пам’яттю вбитих маріупольців дійшло до дна, русня відштовхується та пробиває його.

Руїни драмтеатру в Маріуполі, фото: Петро Андрющенко

Також Андрющенко опублікував відео, котрі показують, в якому стані перебуває центр окупованого міста.

В центрі Маріуполя теж все погано насправді. Іноді не розумію, як там вдається людям переконувати себе, що все гаразд і буде краще, — зазначив він в описі відео.

Джерело: Ракурс


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