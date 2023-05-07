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В Україні вже 480 дітей стали жертвами російського вторгнення

480 дітей стали жертвами російського вторгнення — Офіс генпрокурора

7 мая 2023, 10:39
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В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 7 травня, жертвами повномасштабного російського вторгнення за офіційною інформацією стали вже 480 дітей, ще щонайменше 964 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості.


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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 455;
  • Харківській області — 275;
  • Київській області — 128;
  • Херсонській області — 96;
  • Запорізькій області — 89;
  • Миколаївській області — 89;
  • Чернігівській області — 70;
  • Дніпропетровській області — 67;
  • Луганській області — 66.

Источник: Ракурс


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