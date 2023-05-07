В Україні вже 480 дітей стали жертвами російського вторгнення

https://racurs.ua/ua/n182765-480-ditey-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-ofis-genprokurora.html

Ракурс

В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 7 травня, жертвами повномасштабного російського вторгнення за офіційною інформацією стали вже 480 дітей, ще щонайменше 964 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах: