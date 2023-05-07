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Ракурс
россия нанесла удар по Украине ракетами Х-22, фото: «Эспрессо»

российская авиация атаковала юг Украины шестью ракетами X-22 — ОК «Юг»

7 мая 2023, 12:39
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 травня, завдали удару по південних регіонах України ракетами X-22.


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Ворог спрямував 5 ракет Х-22 по Миколаївщині та одну на Херсонщину. В результаті є влучання в об'єкт промисловості, люди не постраждали. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Крім того, вчора, 6 травня, в середині дня ворог завдав ракетного удару з, ймовірно, берегового ракетного комплексу двома ракетами типу «Онікс». В результаті цього ракетного удару є влучання в район гідропарку Херсону. Без людських втрат.

Також рашисти продовжують завдавати повітряні удари зі скиданням керованих авіабомб та використанням дронів-камікадзе. Так, по Херсонському і Бериславському району ворог спрямував три керовані авіабомби, а також застосував три БПЛА «Ланцет».

Ворог також продовжує артилерійський терор правобережної Херсонщини — здійснив 43 обстріли, п’ять з яких по обласному центру. Під час кулеметного обстрілу прибережних сіл було поранено одну цивільну жінку.

Источник: Ракурс


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