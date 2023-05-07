В Херсонской области заминированы около 500 тыс. га земель, фото: Александр Павлюк

https://racurs.ua/n182770-skolko-vremeni-potrebuetsya-razminirovanie-hersonschiny-rasskazali-v-ova.html

Ракурс

На розмінування Херсонщини піде близько 10 років.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

Чиновник зазначив, що сама правобережна Херсонщина займає близько 630 тис. га. З них:

500 тис. га заміновано;

за останні п’ять місяців після звільнення розміновано 38 тис. га;

до кінця року очікується розмінування приблизно 70 тис. га.

Тобто нам для розмінування правобережної Херсонщини потрібно буде близько 10 років, — наголосив Толоконніков.

Нещодавно перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомляв, що до виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів залучаються від 70 до 75 груп.

Обстежено та очищено від вибухонебезпечних предметів понад 35,5 тис. га. Розміновано 2,1 тис. км автомобільних доріг, близько 1,43 тис. км ЛЕП, 136 км газогонів, 377 км залізничних колій, а також понад 2,5 тис. об'єктів та господарств. Знешкоджено — близько 57 000 ВНП, — зазначив Павлюк у повідомленні, опублікованому в його Telegram-каналі 3 травня.

За його словами, пріоритет в розмінуванні наріз є землі сільськогосподарського призначення — необхідно дати змогу аграріям провести посівну.